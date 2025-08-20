Ozon опроверг информацию о переполненных складах

На складах Ozon нет массовых проблем. Задержки зафиксированы только на пяти объектах в Москве и Санкт-Петербурге, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Массовых проблем на складах Ozon нет: у нас порядка 200 складов, задержки возникли лишь на пяти объектах в Москве и Санкт-Петербурге», — рассказали в пресс-службе.

В компании добавили, что успешно доставляют семь из 10 заказов в двух столицах. При этом число отмен не увеличивается.

В пресс-службе добавили, что ситуация скоро стабилизируется. Привлечены дополнительные сотрудники, а часть товаров перенаправляется на другие объекты. Продавцы могут выбирать свободные слоты для отгрузки на соседних складах или сдавать товары в пунктах выдачи, чтобы не стоять в очереди.

Несколько Telegram-каналов сообщили о массовом закрытии пунктов выдачи заказов и задержках в приемке поставок на склады из-за логистических трудностей в Ozon.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил ввести специальные отметки для тех, кто систематически не выкупает заказы на маркетплейсах. Сейчас компания фиксирует лишь единичные случаи жалоб селлеров на недобросовестных клиентов.