В России вырос спрос на работников из стран дальнего зарубежья

Российские компании стали чаще принимать на работу уроженцев стран дальнего зарубежья. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на Центробанк.

Например, в Тамбовской области выделили квоты для трудоустройства граждан Юго-Восточной Азии и Африки, а в Орловской области производитель кабельной продукции решил нанять работников из африканских стран.

По информации Минтруда, общая квота на привлечение иностранцев в 2025 году составила 234,9 тысячи человек, для Индии установлен лимит в 71 817 специалистов. Среди регионов, заинтересованных в иностранных кадрах, указана также Свердловская область.

Как рассказал глава Уральской ТПП Андрей Беседин, местные промышленные предприятия наращивают производственные мощности, но сталкиваются с острым дефицитом квалифицированных кадров.

В прошлом году вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в России не хватает около 200-400 тысяч строителей. По его словам, это острая проблема номер один.