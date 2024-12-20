России не хватает примерно 200-400 тысяч строителей — Хуснуллин
Хуснуллин: в России не хватает 200-400 тыс. строителей, но это некритично
Дефицит строителей в России уменьшится, так как снизится объем их работы. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в беседе с РБК.
На вопрос журналиста о недостатке рабочей силы на стройке государственный деятель заявил, что это острая проблема номер один.
«Но надо понять, что сейчас дефицит немножко уменьшится из-за снижения объема стройки», — заявил Хуснуллин.
Он отметил, что дефицит строителей в России возник с 2020 года, когда в стране увеличились объемы строительства на 30%.
«У нас рост объемов стройки был не пропорционален к повышению производительности, поэтому и объективно сложился дефицит кадров», — сказал собеседник издания.
По его словам, в России не хватает примерно 200-400 тысяч строителей. Однако это не критичные показатели.
При этом в новых регионах нет проблем с кадрами, объяснил Хуснуллин. Там работают около 40 тысяч строителей. Еще два года назад жителей стимулировали к трудоустройству в этой сфере, а теперь этого делать не обязательно.
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