Хуснуллин: в России не хватает 200-400 тыс. строителей, но это некритично

Дефицит строителей в России уменьшится, так как снизится объем их работы. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в беседе с РБК .

На вопрос журналиста о недостатке рабочей силы на стройке государственный деятель заявил, что это острая проблема номер один.

«Но надо понять, что сейчас дефицит немножко уменьшится из-за снижения объема стройки», — заявил Хуснуллин.

Он отметил, что дефицит строителей в России возник с 2020 года, когда в стране увеличились объемы строительства на 30%.

«У нас рост объемов стройки был не пропорционален к повышению производительности, поэтому и объективно сложился дефицит кадров», — сказал собеседник издания.

По его словам, в России не хватает примерно 200-400 тысяч строителей. Однако это не критичные показатели.

При этом в новых регионах нет проблем с кадрами, объяснил Хуснуллин. Там работают около 40 тысяч строителей. Еще два года назад жителей стимулировали к трудоустройству в этой сфере, а теперь этого делать не обязательно.

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