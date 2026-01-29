В России выявили новую схему обмана с блокировкой пенсий
Кучава: мошенники обманывают россиян под предлогом блокировки пенсий
Мошенники стали рассылать сообщения о блокировке пенсий от лица Пенсионного или Социального фонда, чтобы заставить перейти на фишинговый сайт. Об этом РИА «Новости» сообщил эксперт «Народный фронт. Аналитика» Галактион Кучава.
По его словам, целью таких рассылок является попытка вызвать у человека панику и спровоцировать его на переход на фишинговый сайт, внешне похожий на портал госуслуг.
Самое опасное, что пенсионер вводит паспортные данные, СНИЛС и ИНН, а также коды из СМС-сообщений, подчеркнул эксперт.
«Важно помнить, что Пенсионный фонд не существует с 2023 года как отдельная структура. Любые письма от его имени — подделка. В сообщении есть ложное утверждение о блокировке пенсии», — объяснил Кучава.
Затем злоумышленники могут связаться с жертвой, выдавая себя за сотрудников ФСБ, Росфинмониторинга или других государственных органов. Они сообщают, что личный кабинет взломали, а затем предлагают вывести средства на некий защищенный счет.
Ранее эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский посоветовал установить антивирус на телефон и никому не называть коды.