В России выявили новую схему обмана с блокировкой пенсий

Мошенники стали рассылать сообщения о блокировке пенсий от лица Пенсионного или Социального фонда, чтобы заставить перейти на фишинговый сайт. Об этом РИА «Новости » сообщил эксперт «Народный фронт. Аналитика» Галактион Кучава.

По его словам, целью таких рассылок является попытка вызвать у человека панику и спровоцировать его на переход на фишинговый сайт, внешне похожий на портал госуслуг.

Самое опасное, что пенсионер вводит паспортные данные, СНИЛС и ИНН, а также коды из СМС-сообщений, подчеркнул эксперт.

«Важно помнить, что Пенсионный фонд не существует с 2023 года как отдельная структура. Любые письма от его имени — подделка. В сообщении есть ложное утверждение о блокировке пенсии», — объяснил Кучава.

Затем злоумышленники могут связаться с жертвой, выдавая себя за сотрудников ФСБ, Росфинмониторинга или других государственных органов. Они сообщают, что личный кабинет взломали, а затем предлагают вывести средства на некий защищенный счет.

Ранее эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский посоветовал установить антивирус на телефон и никому не называть коды.