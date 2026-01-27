Старая схема в новой форме: как мошенники обманывают россиян под предлогом записи к врачу

Для защиты личных данных и сбережений россиянам необходимо установить антивирус на смартфон и ни в коем случае не называть по телефону приходящие в СМС-сообщениях коды. Об этом 360.ru заявил эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

Он обратил внимание, что аферисты начали обманывать россиян под предлогом записи к врачу. Но это не новая схема, как и любая другая, и призвана лишь получить персональные данные.

«Цель — получить код от смены пароля от Госуслуг, принципиально нового в ней нет. Просто схема приобрела новую форму», — сказал специалист.

Дворянский отметил, что, если такая ситуация все-таки произошла, нужно скорее менять учетные данные, блокировать карточку в банке, не лениться обратиться в полицию. Самая простая рекомендация — никому ничего не диктовать по телефону, никакие коды, ни при каких обстоятельствах.

«Хорошая история — двухфакторная аутентификация и самозапрет на кредиты. Аферисты рассылают программное обеспечение, которое само устанавливается. Почему-то многие используют антивирус на компьютере, но не на телефоне. Это станет хорошим решением, чтобы эти программы просто не запускались», — заключил он.

Ранее стало известно, что мошенники начали воровать данные россиян в поддельных рабочих чатах.