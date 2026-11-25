В России обнаружили вредоносную программу для Android со встроенной моделью Google Gemini 2.5 Flash Lite, способную похищать банковские данные. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Вирус распространяется через фишинговые сайты под видом сторонних приложений, включая новые соцсети. Искусственный интеллект помогает трояну мимикрировать и обходить защитные системы. После установки программа способна получить доступ к экрану, камере и микрофону смартфона.

Ульянов отметил, что чаще всего доступ к данным открывают сами пользователи, автоматически одобряя запросы. Эксперт порекомендовал запретить браузерам установку программ из неизвестных источников и проверять необходимость разрешений для каждого приложения.