В России ввели жесткий стандарт на популярные рыбные деликатесы

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на рыбные консервы из печени, икры и молок

Российские производители рыбной гастрономии начнут работать по обновленным государственным стандартам. Новый ГОСТ на популярные виды консервов утвердил Росстандарт, об этом сообщило РИА «Новости» .

Новые требования к качеству продукции вступят в силу только в феврале следующего года. Это первый в России за 10 лет ГОСТ на такого рода консервы.

Реформа коснется нежных паштетов из печени, икры и молок, известных под маркировкой «По-мурмански».

Главное изменение — жесткий контроль за соленостью: теперь в банке должно быть строго от 1,2% до 2% соли, причем перемешивать ее с рыбной массой обязаны еще до того, как она попадет в тару.

В ГОСТе также прописали «идеальный портрет» продукта: он должен быть однородным, без комочков и посторонних привкусов. Единственное исключение сделано для печени пикши, она слегка горчит от природы.

Покупатель сможет проверить качество даже на глаз — рыбий жир в банке может быть только прозрачным, золотисто-соломенного цвета. Цвет самой массы может варьироваться от нежно-бежевого до розового оттенка.

Новый регламент наводит порядок в упаковке и хранении. Размер банок ограничили объемом в 353 кубических сантиметра. Особые требования ГОСТ предъявляет и хранению: влажность на складе с консервами «По-мурмански» не должна превысить 75%.

Такие меры должны избавить рынок от некачественных суррогатов и гарантировать потребителю привычный вкус вне зависимости от бренда.

Консервы «По-мурмански» — особый тип рыбных деликатесов, которые по своей текстуре напоминают густой крем или паштет. В отличие от обычных консервов, где печень или икра плавают в банке целыми кусками, мурманский способ предполагает тонкое измельчение сырья.

Чаще всего такую продукцию готовят из тресковых пород рыб прямо в море, на борту судна, сразу после вылова.

С 2027 года в России вступят в силу и новые ГОСТы на эфирные масла.