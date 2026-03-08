В России разработали ГОСТ к собакам-поводырям

В России утвердили новый стандарт для собак-проводников, которые помогают людям с нарушениями зрения. Он вступит в силу с 1 июля 2026 года, сообщил ТАСС .

Собака должна спокойно воспринимать ошейник, поводок и намордник. Также важно, чтобы у поводыря было правильное, социально приемлемое поведение. Питомцу необходимо оставаться рядом с владельцем и подчиняться его командам.

Собака не может быть агрессивной, она не должна проявлять интерес к другим животным.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, возглавляющая центр G.O.R.K.l. СПбГУ, посетила российскую школу собак-поводырей в Балашихе в рамках Фестиваля любви к питомцам и заботы об экологии. Событие сыграло ключевую роль в укреплении международного сотрудничества в сфере адаптации людей с ограниченными возможностями.