В России ввели новый ГОСТ на отопление квартир

Новый ГОСТ установил требования к спецоборудованию, через которые квартиры подключаются к центральной системе отопления с автоматическим управлением. Это сделано для того, чтобы система дистанционно контролировала температуру, программировала режимы обогрева и вела индивидуальный учет потребления тепла.

«Новый ГОСТ разработан с целью снижения теплопотребления зданий, автоматизации и диспетчеризации систем отопления в пределах одного жилого помещения», — уточнили в Росстандарте.

Новый стандарт обеспечит экономный расход теплоты и повысит комфорт проживания в каждой квартире. Им будут руководствоваться проектировщики, застройщики, управляющие компании и производители климатического оборудования.

