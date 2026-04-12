В России ввели четкие сроки передачи показаний счетчика за воду

С 1 апреля во многих регионах России ввели временные интервалы для передачи показаний счетчика за воду — с 20-го по 25-е число месяца, что поможет избежать переплат. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Дмитрий Свищев.

По его словам, направить показания можно через личный кабинет на сайте управляющей компании или портал «Госуслуги». Депутат напомнил, что если в срок не уложиться, начисления произведут по среднемесячному потреблению за последние шесть месяцев.

«Если вы раньше забывали передать показания, вам выставляли счет по нормативу, который мог быть в два-три раза выше расхода. Теперь система лояльнее: возьмут среднее потребление за последние полгода. Это ближе к реальности», — объяснил он.

Ранее стало известно, что ФАС получит полномочия пересматривать тарифы, установленные с нарушениями.