В России введут новый ГОСТ на спортивную одежду

В России с 30 ноября введут новый ГОСТ на спортивную одежду. Об этом сообщила пресс-служба Росстандарта.

В ведомстве отметили, что спортивная одежда должна обладать характеристиками, которые обеспечивают не только безопасность в носке, но и комфорт и удобство.

«Крой, швы, материалы и фурнитура не должны создавать дискомфорт при интенсивных и повторяющихся движениях», — говорится в сообщении.

Комплексного стандарта, регламентирующего требования к спортивной одежде, до сих пор не существовало. Теперь на территории стран ЕАЭС приняли межгосударственный стандарт.

Среди ключевых положений — классификация изделий по слою, воздухопроницаемость материалов, уровень электростатического поля, содержание свободного формальдегида, качество цвета и устойчивость окраски.

За производителем останется право самостоятельно выбирать фасон, цвет и дизайн.

Ранее стало известно, что обновленный ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки вступит в силу в России с 1 апреля.