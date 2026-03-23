Минсельхоз Подмосковья напомнил о новом ГОСТе на белый хлеб

Обновленный ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки вступат в силу в России 1 апреля. Он заменит версию 1986 года, рассказали в Минсельхозе Подмосковья. Стандарт разработали с учетом современных технологий.

Новый ГОСТ призван обеспечить стабильно высокое качество хлебобулочных изделий. Он регламентирует весь процесс производства, начиная от выбора сырья, заканчивая сроком годности.

Так, для изготовления хлеба разрешено использовать пшеничную муку высшего, первого или второго сортов, питьевую воду, прессованные дрожжи, поваренную соль и белый сахар. Иногда производители могут применять пищевые добавки.

Отдельно в ГОСТе прописан внешний вид и структура продукта.

«Поверхность хлеба должна быть ровной, без крупных трещин и подрывов, хотя для отдельных сортов предусмотрены небольшие особенности. Цвет изделия может варьироваться от светло-желтого до темно-коричневого, с допустимыми отклонениями для конкретных видов продукции», — отметили в Минсельхозпроде Подмосковья.

Срок годности продукта должен определять производитель, по стандарту он составляет 24 часа для неупакованного хлеба и до трех суток для упакованной продукции.

По данным министерства, в прошлом году в Подмосковье произвели 658 тысяч тонн хлебобулочных изделий. Регион занимает первое место в ЦФО по объему продукции.