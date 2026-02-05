Российский рынок пива пополнился новым игроком из Азии

РИА «Новости»: Россия импортировала индийского пива на $140 000 в 2025 году

Первые в истории поставки индийского пива на российский рынок начались в прошлом году. Об этом свидетельствует анализ данных индийского министерства торговли и промышленности, проведенный РИА «Новости» .

Партию пенного стоимостью 20 тысяч долларов привезли в Россию в июне, за ней последовало еще несколько небольших отправок. В ноябре объем экспорта достиг уже около 30 тысяч долларов.

Поставок индийского пива в Россию не фиксировали как минимум с 2018 года. Общий объем ввезенной за одиннадцать месяцев продукции составил всего 140 тысяч долларов.

Всего Индия экспортировала пива в январе–ноябре на 37,8 миллиона долларов, что немного превысило показатель годичной давности. Основными покупателями стали ОАЭ, Сингапур и США.

