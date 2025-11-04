В России введут новые штрафы в сфере ЖКХ

Депутат Колунов сообщил о штрафах для УК за нарушения перед отопительным сезоном

Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации в России начнут наказывать штрафами за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил об этом РИА «Новости» .

Закон о новых штрафах в сфере ЖКХ вступит в силу 6 ноября. Депутат объяснил, что теперь появится административная ответственность за неустранение ранее выявленных неполадок.

«В соответствии с документом для юридических лиц, включая управляющие компании и теплоснабжающие организации, штрафы составят до 40 тысяч рублей», — сказал Колунов.

Для должностных лиц тоже предусмотрено наказание, уточнил депутат. Владельцы теплосетей и главы муниципалитетов могут получить штраф на сумму от пяти до 10 тысяч рублей.

Хранение детских колясок и велосипедов в подъезде тоже обернется штрафом, за нарушение норм пожарной безопасности. Член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров сообщил, что за это предусмотрено наказание до 400 тысяч рублей.