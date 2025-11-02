Россиян предупредили о штрафах за хранение детских колясок в подъездах

Член ОП Машаров: за хранение колясок в подъездах могут оштрафовать на ₽15 тысяч

Жителей многоквартирных домов могут оштрафовать за хранение в подъездах детских колясок, санок и велосипедов. Об этом РИА «Новости» рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Оставлять в подъезде коляски, детские санки, велосипеды и другие предметы нельзя, так как данный предмет будет считаться пожароопасным, а значит, житель дома будет нарушать действующее законодательство. За данное правонарушение предусмотрена ответственность», — сообщил Машаров.

Гражданам может грозить штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Должностные лица могут получить штраф до 30 тысяч рублей, ИП — до 60 тысяч рублей. Юрлица могут заплатить до 400 тысяч рублей.

В современных домах изначально планируют помещения, предусмотренные для хранения инвентаря, отметил Машаров.

