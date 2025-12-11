В России введут налоговую выплату для поддержки семей с детьми

Путин объявил о введении налоговой выплаты для поддержи семей с 2026 года

Налоговую выплату для семей с двумя и более детьми введут в России с 2026 года. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Со следующего года будет введена новая мера поддержки семей с двумя и более детьми, так называемая семейная выплата», — сказал глава государства.

По его словам, право на выплату получат семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов региона.

