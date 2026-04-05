В России введут ГОСТ на зеленую косметику и бытовую химию

В этом году в России появится ГОСТ на зеленую косметику и бытовую химию. Об этом рассказал в интервью РИА «Новости» глава Роскачества Максим Протасов.

«На зеленую косметику и бытовую химию», — ответил он на вопрос о планах по принятию ГОСТов в 2026 году.

Роскачество создает линейку зеленых стандартов с высокими экологическими требованиями. Помимо ГОСТа на зеленую косметику, разрабатываются стандарты для зеленого офиса и зеленого жилья.

Ранее Росстандарт утвердил ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия, включая булочки, плюшки, сдобу и лепешки. Он начнет действовать с 1 сентября.