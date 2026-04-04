В России с 1 сентября вступит в силу новый ГОСТ на булочки

Росстандарт утвердил ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия, включая булочки, плюшки, сдобу и лепешки. Документ начнет действовать с 1 сентября 2026 года, сообщил ТАСС .

Как сообщили в пресс-службе Росстандарта, создание нового ГОСТа связано с необходимостью обновления документа, принятого около 40 лет назад. Сегодня этот стандарт не соответствует современному уровню техники, технологий, а также экономическим и социальным требованиям.

«В стандарте выработаны определенные диапазоны массы изделий», — отметили авторы публикации.

