В России вступили в силу новые правила хранения и ношения наградного оружия

Новые правила хранения и ношения наградного оружия вступили в силу в России с 6 августа. Об этом сообщила «Российская газета» .

Документ вводит бессрочное действие разрешений на хранение и ношение наградного оружия и боеприпасов к нему, а также закрепляет возможность награждения боевым короткоствольным стрелковым или гражданским огнестрельным оружием россиян старше 21 года.

Награду могут получить и лица младше этого возраста, но только при условии, что они проходят или уже прошли военную службу.

Оружие могут вручить сотрудникам государственных военизированных организаций с воинскими или специальными званиями.

Ранее заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Елена Захаркина рассказала, что российских должников лишат права на получение оружия.