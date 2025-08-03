Российских должников лишат права на получение оружия

Накопившие неоплаченные долги россияне подпадут под ограничение права на получение разрешения на оружие. Как сообщило РИА «Новости» , о разработке этой нормы рассказала заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Елена Захаркина.

Представитель ведомства подчеркнула, что дополнительный контроль внедрят в разрешительную систему Росгвардии, отвечающей за выдачу разрешений на оружие.

«Если человек не готов исполнять законы Российской Федерации, зачем ему разрешение на ношение личного оружия, даже если оно охотничье?» — поинтересовалась Захарова.

Заместитель директора ФССП добавила, что под ограничения подпадут даже те, кто получает оружие в качестве государственной награды. Она пояснила, что перед церемонией вручения всех кандидатов проверяют через базу должников.

В конце июля депутаты Госдумы выступили с инициативой увеличения минимальной суммы долга для выезда за границу. Глава комитета по труду Ярослав Нилов в комментарии 360.ru заявил, что ограничение должно касаться только тех, кто накопил большое количество непогашенных долгов, но пока запрет на выезд получают даже те, кто не знал о них.