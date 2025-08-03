Российских должников лишат права на получение оружия
ФССП подготовит ограничения для должников на получение оружия
Накопившие неоплаченные долги россияне подпадут под ограничение права на получение разрешения на оружие. Как сообщило РИА «Новости», о разработке этой нормы рассказала заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Елена Захаркина.
Представитель ведомства подчеркнула, что дополнительный контроль внедрят в разрешительную систему Росгвардии, отвечающей за выдачу разрешений на оружие.
«Если человек не готов исполнять законы Российской Федерации, зачем ему разрешение на ношение личного оружия, даже если оно охотничье?» — поинтересовалась Захарова.
Заместитель директора ФССП добавила, что под ограничения подпадут даже те, кто получает оружие в качестве государственной награды. Она пояснила, что перед церемонией вручения всех кандидатов проверяют через базу должников.
В конце июля депутаты Госдумы выступили с инициативой увеличения минимальной суммы долга для выезда за границу. Глава комитета по труду Ярослав Нилов в комментарии 360.ru заявил, что ограничение должно касаться только тех, кто накопил большое количество непогашенных долгов, но пока запрет на выезд получают даже те, кто не знал о них.