В России впервые за долгое время возник «парадокс из-за МРОТ»

Росстат: число россиян с зарплатой ниже МРОТ выросло впервые с 2019 года

В России впервые с 2019 года выросло число граждан, получающих зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

С 2025 года МРОТ установлен на уровне 22 440 рублей. По итогам текущего года доля россиян с доходами ниже этой планки составила 2,6%, тогда как в 2019 году она достигала 2,9%, а затем постепенно снижалась.

Основной рост пришелся на бюджетный сектор: там показатель увеличился с 4,5% в 2019 году до 4,2% в 2025-м. В частных компаниях, напротив, зафиксировали сокращение числа таких работников.

Рост доли получающих зарплаты ниже МРОТ происходит на фоне рекордно низкой безработицы и ускоренного роста зарплат в целом по стране. Так, количество регионов со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей за год почти удвоилось — с 11 до 19.

В прошлом месяце в беседе с ТАСС председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что с января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России должен вырасти примерно на 20%.