МРОТ могут проиндексировать на 20% с января 2026 года

Нилов допустил индексацию МРОТ с 2026 года почти на 20%

Фото: РИА «Новости»

С января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России должен вырасти примерно на 20%. Об этом в беседе с  ТАСС заявил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Исходя из обсуждений и поставленной президентом задачи по увеличению МРОТ, предполагаю, что МРОТ будет проиндексирован примерно на 20%», — указал Нилов.

Таким образом, этот показатель достигнет 27 тысяч рублей.

Мы ожидаем в сентябре внесение проекта закона о МРОТ, и работа над ним будет продолжена одновременно с рассмотрением других бюджетообразующих законопроектов.

Ярослав Нилов

Сейчас МРОТ составляет 22 440 рублей до вычета НДФЛ. По словам депутата, увеличение этого показателя повлияет на зарплаты от четырех до пяти миллионов человек.

