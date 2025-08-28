МРОТ могут проиндексировать на 20% с января 2026 года
Нилов допустил индексацию МРОТ с 2026 года почти на 20%
С января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России должен вырасти примерно на 20%. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Исходя из обсуждений и поставленной президентом задачи по увеличению МРОТ, предполагаю, что МРОТ будет проиндексирован примерно на 20%», — указал Нилов.
Таким образом, этот показатель достигнет 27 тысяч рублей.
Мы ожидаем в сентябре внесение проекта закона о МРОТ, и работа над ним будет продолжена одновременно с рассмотрением других бюджетообразующих законопроектов.
Ярослав Нилов
Сейчас МРОТ составляет 22 440 рублей до вычета НДФЛ. По словам депутата, увеличение этого показателя повлияет на зарплаты от четырех до пяти миллионов человек.