В России впервые за 20 лет обновили ГОСТ на асфальт для дорог

Росстандарт впервые за 20 лет обновит требования к материалам, которые используются при изготовлении асфальта для дорог. Обновленные ГОСТы помогут улучшить качество полотна, рассказали РИА «Новости» в ведомстве.

Новый ГОСТ начнет работать в апреле текущего года, он распространяется на асфальт для автомобильных дорог, мостов и аэродромов. Предыдущая версия ГОСТа действовала с 2003 года.

«За 20 лет был накоплен огромный опыт применения полимерно-битумных вяжущих в дорожном строительстве. Использование этих материалов позволяет существенно повысить устойчивость покрытия к образованию колеи в условиях высоких температур и интенсивного движения тяжелого транспорта, а также повысить устойчивость асфальтобетона к температурному растрескиванию при отрицательных температурах», — рассказали в ведомстве.

Новый ГОСТ усиливает требования к размягчению асфальта, динамической вязкости и эластичности материалов. Это позволит повысить надежность дорожных покрытий и увеличит сроки между ремонтами полотна, что значительно сократит затраты на содержание дорог.

