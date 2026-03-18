Сегодня 13:15 Свыше 560 километров дорог отремонтируют в Подмосковье по нацпроекту в 2026 году

В Московской области готов план ремонта дорог на текущий год. В порядок приведут свыше полутора тысяч отрезков как муниципальных, так и региональных трасс.

Часть работ проведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Предварительный список участков, где обновят асфальт, опубликовали на официальном сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. «В апреле при наступлении устойчивой плюсовой температуры планируется приступить к ремонту дорог Подмосковья. Всего по нацпроекту специалисты „Мосавтодора“ обновят более 560 километров покрытия свыше 150 участков региональных дорог, более 200 километров из них — это порядка 50 участков дорог опорной сети, среди которых шоссе с интенсивным транспортным потоком», — отметил глава ведомства Марат Сибатулин.

Объем ремонта на муниципальной сети вырастет в этом году на 15%. Обновление ждет более 700 километров покрытия на 1,3 тысячи участков. Свыше 270 муниципальных участков капитально отремонтируют, а на части из них изменят покрытие.

В 11 округах запланированы особенно крупные объемы ремонта региональных трасс. Лидером по этому показателю стала Коломна, где приведут в порядок почти 30 километров на восьми разных участках.

Самым протяженным объектом, который отремонтируют по нацпроекту, станет Серебряно-Прудское шоссе. Там асфальт обновят на отрезке более 20 километров. На муниципальной сети основные усилия сконцентрируют в шести округах. Больше всего дорог местного значения обновят в Раменском и Дмитровском — по 34 километра в каждом. Следом идут Коломна, Воскресенск, Богородский округ и Подольск.

Жители региона могут уже сейчас зайти на сайт Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья и найти раздел «Программа ремонта дорог на 2026 год», чтобы посмотреть, попали ли привычные им маршруты в планы.

В течение сезона в программу могут вносить коррективы, сообщать о которых будут дополнительно. В 2025 году в регионе обновили полторы тысячи километров покрытия.