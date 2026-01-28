В России впервые сократилось число вакансий курьеров на полную ставку

Количество вакансий курьеров на полную ставку в России впервые сократилось (на 2,1%), а с гибким графиком, напротив, существенно выросло. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса hh.ru.

Благодаря этому соискатели могут совмещать работу с учебой или подрабатывать в свободное время, а компании — более равномерно распределять нагрузку. Однако отрасль из-за оттока мигрантов продолжает испытывать кадровый дефицит.

Ранее РИА «Новости» назвало среднюю зарплату курьеров в России. Самые высокие гонорары предлагают в Северной Осетии — до 190,8 тысячи рублей; в Подмосковье, Ямало-Ненецком АО и Кабардино-Балкарии они получают по 190 тысяч, а в Удмуртии — 189,6 тысячи.