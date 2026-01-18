Стала известна средняя зарплата курьеров в России
РИА «Новости»: курьеры в среднем получают почти 170 тысяч рублей в месяц
За последний месяц средняя зарплата курьеров в России достигла около 170 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сервис hh.ru.
«За последний месяц предлагаемая заработная плата курьеров составила 169,6 тысячи рублей», — отметили в пресс-службе.
В регионах России самую высокую заработную плату курьерам предлагают в Северной Осетии — до 190,8 тысячи рублей. По 190 тысяч обещают в Подмосковье, Кабардино-Балкарии и Московской области. В Удмуртии предлагают вакансии с доходом до 189,6 тысячи рублей.
Кроме того, за последний месяц предлагаемые зарплаты водителей в России достигли 210 тысяч рублей. Например, в Московской области им обещают 230 тысяч, в Ненецком автономном округе и Алтае — по 215 тысяч, в Ингушетии — до 210,6 тысячи.
Ранее в России резко увеличился спрос на дворников с зарплатой до 94 тысяч рублей.