Стала известна средняя зарплата курьеров в России

РИА «Новости»: курьеры в среднем получают почти 170 тысяч рублей в месяц

За последний месяц средняя зарплата курьеров в России достигла около 170 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сервис hh.ru.

«За последний месяц предлагаемая заработная плата курьеров составила 169,6 тысячи рублей», — отметили в пресс-службе.

В регионах России самую высокую заработную плату курьерам предлагают в Северной Осетии — до 190,8 тысячи рублей. По 190 тысяч обещают в Подмосковье, Кабардино-Балкарии и Московской области. В Удмуртии предлагают вакансии с доходом до 189,6 тысячи рублей.

Кроме того, за последний месяц предлагаемые зарплаты водителей в России достигли 210 тысяч рублей. Например, в Московской области им обещают 230 тысяч, в Ненецком автономном округе и Алтае — по 215 тысяч, в Ингушетии — до 210,6 тысячи.

Ранее в России резко увеличился спрос на дворников с зарплатой до 94 тысяч рублей.