В России восстановили производство автомобилей во всех классах

Мантуров сообщил о восстановлении производства машин во всех классах

Российские автопредприятия восстановили выпуск машин во всех востребованных классах — от бюджетных до представительских. Об этом ТАСС на полях ВЭФ-2026 заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«В рамках ПМЭФ состоялся перезапуск автозавода в Шушарах, тем самым мы восстановили отечественное производство во всех востребованных классах автомобилей», — сказал он.

По словам Мантурова, сегодня российские заводы способны предложить покупателям автомобили разных ценовых и потребительских сегментов. В том числе отечественные предприятия выпускают модели представительского класса.

До этого первый вице-премьер сообщал, что после 2022 года удалось сохранить предприятия, трудовые коллективы и инженерные компетенции. Кроме того, в России перезапустили производственные площадки, которые ранее принадлежали ушедшим иностранным компаниям.

Ранее президент России Владимир Путин ознакомился с производством новой Volga в Нижнем Новгороде.