В России в четыре раза выросло число компаний с иранским участием

В России с 2022 года в 4,5 раза увеличилось число компаний с иранским участием либо зарегистрированных в Иране. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса Rusprofile, основанные на сведениях ФНС.

К 19 марта нынешнего года на российской территории действуют 449 предприятий с иранским участием. При этом в конце 2021-го таких компаний было только 99.

Также иранские граждане и компании входят в состав более сотни функционирующих российских бизнесов.

По сферам деятельности речь чаще всего идет о работе с лесоматериалами и торговле зерном, фруктами и кофе.

Ранее стало известно, что подмосковных предпринимателей пригласили на бизнес-миссию в Иран, где они проведут переговоры с потенциальными партнерами.