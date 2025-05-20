Подмосковных экспортеров продукции АПК пригласили на бизнес-миссию в Иран

Фото: Обучение на виртуальном симуляторе: заместители глав по вопросам ЖКХ повысили квалификацию в сфере управления / Медиасток.рф

Подмосковных предпринимателей пригласили на бизнес-миссию в Иран. Там они смогут провести переговоры с потенциальными партнерами и узнать об особенностях местного рынка.

В поездку пригласили представителей агропрома. Мероприятие пройдет с 16 по 17 сентября.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, участие даст возможность компаниям выйти на международный рынок и наладить поставки за рубеж. Они также смогут провести прямые переговоры с представителями бизнеса Ирана и найти партнеров.

Региональный экспортный цент возьмет на себя часть расходов.

Зарегистрироваться как участник можно до 18 июля по ссылке.