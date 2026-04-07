ФАС снизила цены на семь жизненно важных лекарств

Федеральная антимонопольная служба снизила цены на семь лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о препаратах для обезболивания, дезинфекции ран, лечения рака, болезней дыхательных путей, инфекций и сердца.

Больше всего подешевели морфин – почти на 50%, «Периндоприл» – на 45%, «Полиоксидоний» – на 37%. Перекись водорода стала дешевле на 11%, «Сафнело» – на 22%.

Цена упаковки «Калквенс Т» снизилась на 13% по сравнению с минимальной стоимостью в референтных странах, а «Симбикорт рапихалер» – на 14% относительно средних показателей прошлого года.

Препараты будут предоставлять по программе госгарантий бесплатной медпомощи.

