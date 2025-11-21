В России увеличилось количество многодетных семей

Число многодетных семей в России с начала 2025 года увеличилось более чем на 8%. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков на Красноярском демографическом форуме.

«Сегодня в России примерно 2,9 миллиона многодетных семей», — процитировало его РИА «Новости».

Котяков обратил внимание, что выросло число детей, растущих в таких семьях. Ранее их было 8,9 миллиона, а теперь цифра достигла 9,2 миллиона. Прирост составил почти 300 тысяч.

Также министр сообщил о создании центров демографического развития в 12 субъектах страны. В 15 регионах такие структуры уже начали работать.

Ранее президент Владимир Путин назвал приоритетной общенациональной задачей улучшение демографической ситуации в России. Он отметил, что в этой работе важно полностью задействовать потенциал государства, СМИ, бизнеса и волонтерского движения.