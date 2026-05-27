В России увеличилось количество IT-специалистов

Число IT-специалистов в России в 2025 году возросло на 20%, достигнув 1,869 миллиона человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на аппарат вице-премьера страны Дмитрия Григоренко.

«IT-отрасль продолжает оказывать значительное влияние на занятость. Численность занятых выросла с 1,554 миллиона человек в 2024 году до 1,869 миллиона человек в 2025 году, а доля работников IT-отрасли в общей занятости увеличилась с 3,2% до 3,8%», — заявили в аппарате со ссылкой на данные ежеквартального мониторинга IT-отрасли.

Также там отметили, что средняя годовая зарплата в сфере информационных технологий достигла около 2,05 миллиона рублей в год, что соответствует примерно 171 тысяче рублей в месяц.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов заявил, что максимальная пенсия IT-специалистов в России может достичь почти 77 тысяч рублей. Такие выплаты могут быть при условии, что ежемесячная зарплата работника составляет 250 тысяч рублей, а стаж — 43 года.