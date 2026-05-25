Айтишникам раскрыли размер максимальной пенсии

Максимальная пенсия IT-специалистов в России может достичь почти 77 тысяч рублей. Об этом заявил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов в беседе с ТАСС .

«Максимальная пенсия IT-специалистов может составить 76 991 рубль при ежемесячной зарплате в размере 250 тысяч рублей и стаже в 43 года», — сказал он.

Эксперт объяснил, что если соблюсти все указанные параметры, то можно можно накопить 430 пенсионных баллов.

Ранее Александр Сафонов раскрыл вероятный размер будущей пенсии у самозанятых. По его словам, такие люди могут получать выплаты размером 50 тысяч рублей, если на протяжении 30 лет каждый год будут платить в Социальный фонд взносы более полумиллиона рублей.

Также, по словам Сафонова, самозанятым, которые рассчитывают на страховую пенсию в будущем, необходимо подключиться к системе добровольного пенсионного страхования.