В России увеличили срок пребывания туристов по электронной визе

Срок пребывания туристов в России по электронной визе вырастет до 30 дней

Иностранные туристы смогут находиться в России по единой электронной визе почти вдвое дольше — 30 дней. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин .

«Уже второй год жители 64 государств получают единую электронную визу. За это время она оформлена свыше миллиона раз. Сегодня рассмотрим изменение в законодательство, которым увеличим срок пребывания по ней. Теперь он составит 30 суток вместо 16», — сказал он.

Кроме того, до четырех месяцев увеличится период действия визы.

Говоря об отрасли туризма, Мишустин отметил, что жители зарубежных стран стали более активно путешествовать по России. Объем поездок по стране, по данным за последний год, вырос на 10%. Среди самых частых туристов — гости из Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции и Индии.

Ранее стало известно, что с 1 июля в России возрастет пошлина при получении биометрического загранпаспорта с электронным носителем для взрослых граждан.