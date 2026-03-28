В России увеличили размер выплат семьям погибших пожарных и сотрудников УИС

Правительство России увеличило размер ежемесячной денежной компенсации, которую получают родственники погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы и таможенных органов. Постановление опубликовали на официальном портале правовой информации.

Повышение распространили на правоотношения, возникшие с 1 октября 2025 года.

«Увеличить размер ежемесячной денежной компенсации <… > с применением коэффициента 1,076», — сказано в документе.

Выплату назначают дополнительно к пенсии по потере кормильца. Она положена в случае смерти сотрудника или ветерана, если она наступила из-за увечья или повреждения здоровья, полученного при выполнении служебных обязанностей.

Право на компенсацию имеют несовершеннолетние дети и супруги погибших, родители пенсионного возраста или с инвалидностью, а также некоторые другие категории родственников и иждивенцев.

