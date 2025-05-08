В России утвердили список песен о войне, которые можно бесплатно использовать на концертах

В России утвердили перечень музыкальных произведений о войне, которые можно безвозмездно использовать на праздничных мероприятиях. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин. В список вошли 52 песни и марш «Прощание славянки».

Среди утвержденных песен — «Катюша», «Журавли», «Синий платочек», «На безымянной высоте», «День Победы», «В лесу прифронтовом» и другие известные композиции.

Их можно бесплатно использовать на концертах, митингах, церемониях, а также в теле- и радиопередачах по поводу Дня Победы, Дня защитника Отечества, памятных дат и дней воинской славы.

Ранее стало известно, что Rutube подготовил тематическую подборку фильмов, сериалов, новостных спецпроектов и другого контента, посвященную 80-летию Победы.