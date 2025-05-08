Rutube запустил интерактивный проект о военных подвигах городов-героев

Rutube в честь празднования 80-летия Победы запустил специальный интерактивный проект о подвигах городов-героев во время Великой Отечественной войны. Соответствующий раздел разместили на сайте видеосервиса.

Проект позволяет выбрать город на карте и ознакомиться с его героической историей.

«Великая Отечественная война затронула весь Советский Союз. Тяжело найти семью, которой война не коснулась — в каждом городе и даже самом маленьком селе были свои герои», — отметили в Rutube.

Также видеосервис подготовил тематическую подборку фильмов, сериалов, новостных спецпроектов и другого контента, посвященную 80-летию Победы.

Ранее стало известно, что на медиаэкранах по всей стране появились цифровые поздравления с Днем Победы. На них можно увидеть портреты «Бессмертного полка» и послания бойцам СВО от известных людей.