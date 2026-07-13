В России утвердили план реализации Стратегии развития здравоохранения до 2030 года

Правительство России утвердило план реализации Стратегии развития здравоохранения в стране до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

План предусматривает следующие направления: повышение мотивации к здоровому образу жизни, совершенствование системы профилактики заболеваний, увеличение доступности медпомощи, а также повышение эффективности системы реабилитации.

Особое внимание уделят борьбе с социально значимыми заболеваниями и формированию системы здорового долголетия. С 2026 года центры здоровья преобразуют в центры медицины здорового долголетия: в программу госгарантий включили и переходный период. Мероприятия также охватят борьбу с факторами риска, мотивацию к ЗОЖ, внедрение здорового питания, развитие спортивной инфраструктуры и интеграцию медицины с культурой.

В приоритете останется повышение качества и безопасности медпомощи. На первом этапе модернизации первичного звена отремонтировали 14 тысяч учреждений. До 2030 года планируют обновить еще более шести тысяч.

Развивается и высокотехнологичная медпомощь. В прошлом году ее применили в 1,7 миллиона случаев, к тому же методы трансплантации интегрировали в ОМС. Ввели и отдельные нормативы для участников СВО, а медицинская реабилитация за год выросла на 12%.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Татьяне Голиковой лично проконтролировать создание равных условий для лечения во всех регионах страны.

«Важно, чтобы в каждом регионе были созданы условия высокого качества, чтобы у врачей было все для эффективного лечения пациентов, в том числе и в самых сложных случаях», — подчеркнул он.