Голикова заявила о повышении качества диспансеризации и профосмотров

Голикова: диспансеризацию и профосмотры за полугодие прошли 52 миллиона россиян

Диспансеризацию и профосмотры за первые шесть месяцев 2026 года прошли 52 миллиона россиян. Об этом на совещании в правительстве сообщила вице-премьер Татьяна Голикова .

«По итогам первого полугодия диспансеризацию, профосмотры прошли 52 миллиона наших граждан», — сказала она.

Голикова уточнила, что такие мероприятия позволяют оказывать помощь гражданам и вовремя выявлять болезни.

Вице-премьер подчеркнула, что в приоритете кабмина — создание условий для повышения безопасности и качества оказания медицинской помощи, а также развитие инфраструктуры.

В Московской области с начала 2026 года бесплатную диспансеризацию в поликлиниках прошли 2,4 миллиона человек. Врачи впервые обнаружили около 67 тысяч различных заболеваний, о наличии которых пациенты даже не подозревали.

Также диагностика помогла выявить более 1,3 тысячи случаев онкологических заболеваний. Пациентов направили на дополнительное обследование.