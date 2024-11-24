В России упростили оформление машино-мест в собственность

Путин подписал закон о регистрации прав на машино-места в паркингах

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий для владельцев доли в праве общей собственности на паркинг выделение своего машино-места в отдельный объект недвижимости. Документ опубликовали на портале официального опубликования правовых актов.

«Участник общей долевой собственности обеспечивает выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана образуемого машино-места», — говорится в документе.

Теперь для того, чтобы выделить машино-место, не нужно получать разрешение всех собственников долей в паркинге или решение суда, собирать годами подписи для этой цели.

Согласно закону, можно пригласить кадастрового инженера, который подготовит технический план, указав в нем расположение машино-места на плане этажа и его границы. Специалист должен учесть документы, по которым получена дола, а также проектную документацию здания. Затем кадастровый инженер опубликует извещение о выделении машино-места.

По словам главы думского комитета по вопросам собственности Сергея Гаврилова, остальные владельцы долей вправе предоставить обоснованные возражения. Простое несогласие учитывать не будут.

После этого уже машино-место зарегистрируют как собственность, причем техплан всего паркинга не придется менять.

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