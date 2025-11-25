В России ударили 50-градусные морозы

Впервые за сезон в России зафиксировали 50-градусные морозы. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале .

«Пятидесятиградусные морозы ударили в России», — написал он.

Самый низкий показатель зарегистрировали в Якутии — там столбики термометров показали -50 градусов на метеостанциях Юрты и Усть-Нера.

Наиболее студеным местом в России оказалась метеостанция Делянкир, где воздух остыл до -50,7 градуса. В Оймяконе температура опустилась до -49,5 градуса, в столице Якутии — до -37,5. В ближайшие ночи экстремальные морозы сохранятся.

В Москве начало декабря пройдет без морозов и сильных осадков, рассказал ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.