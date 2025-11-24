Синоптик Шувалов заявил, что начало декабря пройдет в Москве без морозов и сильных осадков

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT поделился ожиданиями относительно погоды в Москве в начале декабря.

По его словам, значительных изменений не предвидится.

«В начале декабря существенных морозов мы еще не ожидаем. Сильных похолоданий и резкого понижения температуры не будет», — пояснил специалист.

Он также отметил, что в ночные часы температура воздуха будет колебаться в пределах 0…-5 градусов. Днем — около 0…+3 градусов. Существенные осадки не прогнозируются.