Правительственную премию получили преподаватели академии туризма в Химках

Педагоги Российской международной академии туризма в Химках стали лауреатами Государственной премии правительства РФ в области туризма 2025 года. Награждение состоялось 11 марта в Доме правительства.

Дипломы и почетные знаки вручил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Список победителей утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Преподаватели академии совместно с крупными предприятиями туристической индустрии разработали систему непрерывной подготовки кадров. Она позволяет студентам получать практические навыки и гарантирует их трудоустройство.

«Мы гордимся достижениями наших преподавателей и их вкладом в развитие туристической отрасли страны, — подчеркнул ректор РМАТ Евгений Трофимов. — Награды — заслуженное признание профессионализма и многолетнего труда педагогического коллектива».

Государственную премию присуждают за выдающиеся заслуги в развитии туризма России. Это высшая форма признания профессиональных достижений в этой сфере.

«Награды преподавателей РМАТ — это признание вклада образования в развитие экономики страны, — отметил депутат Евгений Иноземцев. — Туристическая отрасль — яркий пример: здесь нужны профессионалы, подготовленные на стыке теории и практики».

Академия готовит специалистов с 1969 года и за это время стала ведущим образовательным центром в сфере туризма и сервиса. Более 55 тысяч выпускников работают по всей России.