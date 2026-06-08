В России стартовала четырехдневная рабочая неделя. Это следует из производственного календаря на 2026 год, опубликованного на сайте Госдумы.

В июне россияне в связи с празднованием Дня России смогут отдохнуть три дня — с 12 по 14 июня. Следующая сокращенная рабочая неделя будет уже осенью в связи с празднованием Дня народного единства — 4 ноября. Последний праздничный день по производственному календарю — 31 декабря 2026 года.

Ранее жителей Подмосковья предупредили об изменении режима работы МФЦ в преддверии Дня России. Центры государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» 12 июня будут закрыты.