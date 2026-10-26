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    В России стартовала акция «Магия начинается здесь!»

    предоставлено организаторами
    Фото: предоставлено организаторами

    Всероссийская акция «Магия начинается здесь!» стартовала 20 октября и продлится вплоть до 20 ноября. Цель конкурса — популяризация циркового искусства и поиск молодых талантов.

    Участником конкурса может стать ученик любой российской школы. Для этого нужно зарегистрироваться в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».

    Ребята будут соревноваться в цирковых и творческих жанрах. К цирковым отнесли оригинальный жанр (иллюзия, атлетика), воздушную гимнастику, жонглирование, клоунаду, спортивную акробатику, а также и дрессуру малых животных. Творческие — авторская цирковая афиша и отзыв или рецензия о цирковом представлении. Подробную инструкцию для участия в конкурсе можно прочитать здесь.

    Эксперты выберут порядка ста лучших работ. Победителей объявят 8 декабря.

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