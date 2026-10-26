В России стартовала акция «Магия начинается здесь!»

Участником конкурса может стать ученик любой российской школы. Для этого нужно зарегистрироваться в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Ребята будут соревноваться в цирковых и творческих жанрах. К цирковым отнесли оригинальный жанр (иллюзия, атлетика), воздушную гимнастику, жонглирование, клоунаду, спортивную акробатику, а также и дрессуру малых животных. Творческие — авторская цирковая афиша и отзыв или рецензия о цирковом представлении. Подробную инструкцию для участия в конкурсе можно прочитать здесь.

Эксперты выберут порядка ста лучших работ. Победителей объявят 8 декабря.