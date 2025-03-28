Росстат обнародовал результаты исследования рынка труда по итогам прошлого года. Согласно ему, в России стало меньше трудоголиков, а средняя рабочая неделя не сократилась. В том, как поменялось отношение людей к работе, разобрался kp.ru .

Среднестатистический российский сотрудник стал старше. В 2023 году ему было 42,2 года, а в 2024-м он «повзрослел» на три месяца. При этом средний возраст сотрудников-мужчин меньше, чем у женщин. В 2023 году работникам мужского пола было в среднем 42 года, в 2024-м — 42,2. Трудящимся женщинам в позапрошлом году было 42,5 года, в 2024-м — 42,9 года.

Также в 2023 году было больше трудоголиков — 3,2 миллиона людей, которые работали больше 40 часов в неделю. В прошлом году их количество уменьшилось примерно на 400 тысяч и составило 2,8 миллиона. При этом среднее количество отработанных часов в неделю в целом по России осталось прежним — 38,2 часа.

Ранее большинство россиян поддержало переход на четырехдневную рабочую неделю. Более 60% опрошенных уверены, что сокращение рабочих дней приведет к положительному результату.