В России стало меньше трудоголиков

Росстат: в 2024 году количество трудоголиков в России уменьшилось на 400 тысяч

Oleg Spiridonov/Business Online
Фото: Oleg Spiridonov/Business Online/www.globallookpress.com

Росстат обнародовал результаты исследования рынка труда по итогам прошлого года. Согласно ему, в России стало меньше трудоголиков, а средняя рабочая неделя не сократилась. В том, как поменялось отношение людей к работе, разобрался kp.ru.

Среднестатистический российский сотрудник стал старше. В 2023 году ему было 42,2 года, а в 2024-м он «повзрослел» на три месяца. При этом средний возраст сотрудников-мужчин меньше, чем у женщин. В 2023 году работникам мужского пола было в среднем 42 года, в 2024-м — 42,2. Трудящимся женщинам в позапрошлом году было 42,5 года, в 2024-м — 42,9 года.

Также в 2023 году было больше трудоголиков — 3,2 миллиона людей, которые работали больше 40 часов в неделю. В прошлом году их количество уменьшилось примерно на 400 тысяч и составило 2,8 миллиона. При этом среднее количество отработанных часов в неделю в целом по России осталось прежним —  38,2 часа.

Ранее большинство россиян поддержало переход на четырехдневную рабочую неделю. Более 60% опрошенных уверены, что сокращение рабочих дней приведет к положительному результату.

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