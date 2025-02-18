Большинство россиян поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю

Согласно результатам опроса, который провел медиахолдинг Rambler&Co, более 60% россиян уверены в положительном влиянии сокращения рабочей недели до четырех дней. Об этом написал RT .

Исследование показало, что 45% респондентов планируют уделять больше времени семье и отношениям, если рабочая неделя сократится до четырех дней. Еще 16% опрошенных собираются заниматься хобби и саморазвитием, а 14% сосредоточатся на здоровье и спорте. Около 16% рассматривают возможность подработки или дополнительного дохода. Оставшиеся 9% выбрали другие варианты.

Так, 27% участников опроса не поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю, считая, что это негативно повлияет на экономику, 21% уверены, что важнее не количество дней, а количество рабочих часов в них.

Опрос был проведен среди более чем 75 тысяч интернет-пользователей.