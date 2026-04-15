В России стали чаще закрываться отделения банков

«Известия»: С начала 2026-го банки в России стали втрое чаще закрывать отделения

Банки в России с начала в 2026 году начали закрывать отделения втрое чаще. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на статистику Центробанка.

За три года число отделений кредитных организаций снизилось до 21,87 тысячи. При этом темпы закрытия растут несколько лет подряд. Например, в первом квартале прошлого года количество отделений упало на 185, в 2024-м – на 70, в 2023-м – на 41.

Основатель Rodin.Capital Алексей Родин отметил, что такая тенденция связана с возможностью получить большую часть услуг в режиме онлайн и развитием цифровых сервисов. Еще одна причина – расходы на содержание офиса в Московском регионе составляют до пяти миллионов рублей ежемесячно.

Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова уточнила, что перебои с интернетом могут замедлить тенденцию, так как граждане вынуждены хранить часть денег в наличной форме.

