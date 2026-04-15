В Тамбовской области начали тестировать небанковские «белые» банкоматы

В Тамбовской области запустили эксперимент по внедрению «белых» банкоматов с участием региональных банков. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал президент «Российского объединения инкассации» Сергей Верейкин.

По его словам, «Росинкас» как единый оператор будет обслуживать такие банкоматы, а банки просто будут платить абонентскую плату. При этом частота пополнения устройств будет зависеть от логистики и того, насколько «умно» они обслуживаются.

Сейчас кредитные организации направляют заявки на обслуживание только при формальной необходимости. Верейкин заключил, что при самостоятельном определении графика заездов можно было бы сэкономить на построении маршрутной сети.

Ранее первый заместитель главы Центрального банка России Владимир Чистюхин заявил, что в настоящее время не рассматривает криптовалюту как средство платежа на территории страны. При этом он допустил открытие новых криптобирж в стране.