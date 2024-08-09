Мессенджер Signal заблокировали В России

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal в России

Фото: Freepik

Роскомнадзор заблокировал возможность пользоваться мессенджером Signal в России. Причиной тому послужили нарушения законодательства, объяснили журналистам РИА «Новости» в ведомстве.

Там уточнили, что доступ к сервису пришлось закрыть, чтобы предотвратить использование мессенджера в террористических и экстремистских целях.

На днях журналисты агентства сообщали, что представители Роскомнадзора за первые шесть месяцев этого года оштрафовали владельцев платформ TikTok, YouTube, Pinterest, Twitch и Telegram почти на восемь миллионов рублей.

Площадки наказали за отказ мониторить социальные сети на запрещенный контент, а также за неисполнение обязанности размещать информацию, предусмотренную законом.

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